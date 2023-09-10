ウクライナ南部ザポロジエ州のロボティネ近くで、破壊されたウクライナ軍戦車を見るウクライナ兵＝8月（ロイター＝共同）【キーウ共同】英国防省は9日、ウクライナ軍が8月下旬に奪還した南部ザポロジエ州ロボティネの東方で「何層にも重なったロシアの主要防衛線に進入した」とし「徐々に前進しながらロシア軍を消耗させている」との分析を発表した。ロシア軍は他の地域からロボティネ周辺に兵力を向かわせ、部隊を再配置してい