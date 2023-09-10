◆国際親善試合日本４―１ドイツ（９日、ドイツ＝フォルクスワーゲン・アレーナ）日本は敵地でドイツと対戦し、４―１で大勝した。前半に主導権を握り、伊東純也、上田綺世が得点。２―１で迎えた後半は守備で奮闘し、久保建英のアシストで浅野拓磨と田中碧が追加点を決めた。現地で観戦した日本サッカー協会の田嶋幸三会長は「結果、４―１というのはロジカルだったと思う。前半ももっと決めるチャンスあった。一番よかっ