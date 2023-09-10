神奈川・横浜市のホテルで女性が殺害された事件で、24歳の男が逮捕された。土屋京多郎容疑者(24)は7日、港北区新横浜のホテルで女性の顔を殴り、殺害したなどの疑いが持たれている。警察によると、土屋容疑者は9日、静岡県内の警察署に出頭し、「殴ったりしたら死んでしまった」と説明していたが、逮捕後は、「やっていない」と容疑を否認しているという。