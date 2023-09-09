女優の蓮佛美沙子が９日、都内で俳優の斎藤工が「齊藤工」名義で監督した映画「スイート・マイ・ホーム」の大ヒット御礼舞台あいさつに出席した。クライマックスシーンで齊藤監督から「蓮佛さん史上、最低な顔をしてください」とリクエストされ、「監督が楽しそうで。瞬間的に本能的に、最低な顔を探した。どの作品でも芝居のプランを立てるんですけど、完全に想像の枠を超えた顔を演出してもらった。試写で見て『こういう顔を