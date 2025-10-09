やちむんって？「やちむん」とは沖縄のことばで「焼き物」を表し、沖縄を代表する工芸品です。読谷村はやちむんの聖地ともいわれ、大きな登り窯を中心に19の工房が集まる「やちむんの里」のほか、大小70以上の工房が村内に点在しています。著名な師匠をはじめ、修業を終えた若手の陶工も多数活躍しています。「海辺のやちむん市」の会場「バンタカフェ」は絶景の海カフェ「バンタカフェ by 星野リゾート」は読谷村にある海カフェ。