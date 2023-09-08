損害保険ジャパンは８日、東京都内で記者会見を開いた。中古車販売大手ビッグモーター（東京）による保険金不正請求問題で不適切な対応をしたとして、白川儀一社長の引責辞任を発表した。同社の不正に対する損保ジャパン経営陣の関与などについても説明する。