インドネシアで開かれていた東南アジア諸国連合（ASEAN）首脳会議と一連の関連会議が7日、閉幕した。ASEANの最重要課題であるミャンマー情勢に大きな進展はなく、事態の打開への難しさが改めて露呈した。【画像】詐欺プログラム開発、FBIに追われたインドネシアの17歳ミャンマーでは2021年2月のクーデター後、実権を握る国軍と民主派との衝突が続く。6日に発表されたASEAN首脳会議の議長声明は、「暴力の停止」や「全当事者間