ジャニーズグループ「ＮＥＷＳ」のメンバー小山慶一郎（３９）が７日、大阪・毎日放送の報道・情報バラエティー番組「よんチャンＴＶ」で、ジャニーズ事務所の新社長・東山紀之について語った。この日は、ジャニーズ事務所の故ジャニー喜多川元社長の性加害問題について再発防止特別チームの調査結果や提言を受けた同事務所が会見。その中で藤島ジュリー景子氏が社長を退任し、東山が新社長に就任することが発表された。これ