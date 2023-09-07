9月7日の会見で涙を流す、藤島ジュリー景子社長（写真・AP/アフロ）9月7日、ジャニーズ事務所は故・ジャニー喜多川氏の性加害問題についての外部専門家からの調査報告を受けて、記者会見を開いた。出席したのは、藤島ジュリー景子社長と「ジャニーズ・アイランド」社長の井ノ原快彦、そして所属タレントの東山紀之と、弁護士の木目田裕氏だ。会見冒頭で藤島社長は性加害問題を事実と認め、謝罪。その引責として、同事務所の