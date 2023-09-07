「月見バーガー」が今年も帰ってきた。日本マクドナルド（東京都新宿区）は、「月見ファミリー」を2023年9月6日に発売した。マクドナルドでは、「目玉焼き」を使ったバーガーが期間限定・定番ともに複数ある。中でも、ひときわ人気を集めるのが「月見バーガー」だ。J-CASTトレンドはフードジャーナリストの山路力也氏に取材、理由を分析してもらった。日本人のDNAに訴えかける「月見バーガー」以外にも、「てりたま」や「チーズロ