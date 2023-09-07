佐賀県鳥栖市の住宅で3月、両親を殺害したとして、殺人罪に問われた元大学生の長男（19）に対する裁判員裁判が7日、佐賀地裁であり、検察側は「犯行は危険かつ執拗（しつよう）で極めて悪質」として懲役28年を求刑した。弁護側は「父親からの虐待が原因で起こった事件だ」とし、家裁に移送して保護処分とするよう求めた。判決は15日。長男「父親へ申し訳ない」母にも「恩をあだで」起訴状によると、長男は3月9日、鳥栖市の実家