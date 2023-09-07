【モデルプレス＝2023/09/07】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士が9月6日、YouTubeチャンネルを更新。8月30日に一般男性との結婚を発表したまりなが“10年以上音信不通”の父親に結婚報告をした。【写真】ヘラヘラ三銃士まりな、過去の恋人との“トラウマ級”思い出語る「7回くらい浮気された」◆ヘラヘラ三銃士・まりな、“10年以上音信不通”の父親に結婚報告今回は「【ガチ】失踪したまりなの父を探したら衝撃の結末に

◆10年以上音信不通の父親に結婚報告