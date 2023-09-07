ジャニーズ事務所創業者の故ジャニー喜多川氏による性加害問題を受け、損害保険大手の東京海上日動火災保険が、同事務所との広告契約の解除を検討していることが７日、分かった。「人権尊重の観点で、いかなる形態のハラスメントも認めない」（広報）と説明している。東京海上では２０２２年１月から広告に相葉雅紀さんを起用している。