【AFP＝時事】南太平洋フィジーの入国管理当局は7日、韓国のカルト教団幹部らを強制送還すると明らかにした。カルト教団「グレースロード教会（Grace Road Church）」のシン・オクジュ（Shin Ok-ju）創設者は2014年、韓国が飢饉（ききん）と災害によって破滅すると予言。数百人の信者とフィジーに移住した。移住後すぐに教団は広大な農地を入手し、関連企業のネットワークを構築するなど政治的・経済的影響力を持つようになっ