ジャニー喜多川氏による性加害問題をめぐり、ジャニーズ事務所の新しい社長に就任した東山紀之さんは、「人類史上最も愚かな事件」と述べました。ジャニー喜多川氏による性加害問題をめぐっては、先月29日、外部の専門家による再発防止特別チームが調査報告書を公表し、性加害があったことを認定し、再発防止策として藤島氏の辞任を求めていました。東山さんは会見のなかで、今回の体制変更が対策として十分なのかと問われ、「被害