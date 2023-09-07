ジャニーズ事務所は7日午後2時から、都内で故・ジャニー喜多川氏による性加害問題についての会見を行った。テレビ各局が生中継をする中、テレビ東京は午後のロードショー枠で『リーサル・ウェポン2』を予定通り放送する“通常運転”をした。【写真】深く頭を下げる藤島ジュリー景子氏＆“新社長”東山紀之らネット上では、独自の番組編成を貫く姿勢のことを「テレ東伝説」と呼び、有事の際に度々話題にあがる。今回もSNS上では