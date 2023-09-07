「タテマエだらけ」の面接官の質問の「本音」を読み解き、内定につながる受け答えをするには？（写真：EKAKI／PIXTA）面接官の質問には「タテマエ」が多く、本当に聞きたいことを直接的に尋ねていない場合が少なくない。この「タテマエだらけ」の面接官の質問の「本音」を読み解き、内定につながる受け答えをするには？『改訂版採用側の本音を知れば就職面接は9割成功する』の著者で、6万人以上の就職・転職活動をサポートしてき