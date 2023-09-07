エンゼルス戦に2戦連続登板…1回を1安打無失点■オリオールズ 10ー3 エンゼルス（日本時間7日・アナハイム）オリオールズの藤浪晋太郎投手が6日（日本時間7日）、敵地で行われたエンゼルス戦で、2戦連続の救援マウンドに上がった。7点リードの8回に3番手として登板し、1回を投げて1安打無失点1奪三振無四球だった。2日連続で相手打線をねじ伏せ、「とんでもないボール」「覚醒してる」とファンも大興奮だ。先頭のフィリップス