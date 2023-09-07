6日放送のTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜後10：00）の世帯平均視聴率が6.9％だったことが、わかった。（ビデオリサーチ調べ、関東地区）。【話題の予告動画】ダウンタウンが”名俳優”級の号泣放送前から予告映像でダウンタウンが涙を流す様子がオンエアされ、SNS上では「一体何が起こるんだろう」「浜ちゃんが泣いてる」「2人の涙が気になる！」などといった反応が寄せられていたが、この日の放送で