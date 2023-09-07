6日は1点リードの延長10回に登板し、2セーブ目■エンゼルス ー オリオールズ（日本時間7日・アナハイム）オリオールズの藤浪晋太郎投手が6日（日本時間7日）、敵地で行われたエンゼルス戦で、2戦連続の救援マウンドに上がった。7点リードの8回に3番手として登板し、1回を投げて1安打無失点1奪三振無四球だった。今季55試合目の登板となった。先頭のフィリップスを空振り三振、シャヌエルを左飛に仕留め2死とした。続くドルーリ
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