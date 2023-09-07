JR東海は台風13号によって沿線で大雨や強風が予想されているとして、あす（8日）の午前を中心に、東海道新幹線が急きょ運転を見合わせる可能性があると発表しました。また、きょう（7日）と9日についても突発的に大雨が発生するという情報があるため、運転の見合わせが発生する恐れがあるということです。JR東海は今後の天候の情報や新幹線の運転状況を確認してほしいとしています。