関東沿岸にのびる前線や北上中の台風13号周辺の湿った空気の影響で、太平洋側沿岸や伊豆諸島では雨の強まっている所があります。あす8日は台風13号の接近に伴って、関東甲信や東海では滝のような雨が降り、風も強まって大荒れの天気となるでしょう。きょう7日のうちに備えを。太平洋沿岸に雨雲伊豆諸島で雨強まるきょう7日は、関東の沿岸に前線がのび、前線に向かって台風13号周辺の暖かく湿った空気が流れ込んで、大気の状態が