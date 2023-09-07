【MLB】エンゼルス−オリオールズ（9月6日・日本時間7日／アナハイム）2014年以来9年ぶりとなるPO進出の悲願が潰え、ファン唯一の楽しみでもある大谷翔平が3試合連続のスタメン外…深刻なチーム状況を象徴するかのようなワンシーンが映し出されると「チケットが2ドルらしいですよ…」「手数料の方が高いような…」と実況解説が悲嘆に暮れる一コマがあった。【映像】実況が悲嘆に暮れた実際のシーン大谷翔平投手が2021年8月以来