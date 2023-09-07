英ロックバンドのザ・ローリング・ストーンズの新曲「アングリー」が、フジテレビで10月にスタートするムロツヨシ主演、平手友梨奈共演ドラマ『うちの弁護士は手がかかる』（毎週金曜後9：00）の主題歌を担当することが決定した。1962年結成、翌63年にデビューし60年を迎えたローリング・ストーンズの最新曲が、日本のドラマ主題歌となるのは史上初。世界を代表するアーティストの新曲としても異例となる。【写真】主題歌「ア