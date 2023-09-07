洋上風力発電事業を巡る汚職事件で、東京地検特捜部は、衆議院議員の秋本真利容疑者を受託収賄の疑いで逮捕しました。受託収賄の疑いで東京地検特捜部に逮捕されたのは、衆議院議員の秋本真利容疑者です。関係者によりますと、秋本容疑者は、洋上風力発電の参入を目指す「日本風力開発」の前社長から、洋上風力発電に関して日本風力開発に有利になる国会での質問をする見返りに、2019年3月ごろ、秋本議員が中央競馬の馬主登録をす