スペイン女子代表FWジェニファー・エルモソが、スペインサッカー連盟（RFEF）のルイス・ルビアレス会長を告訴したようだ。6日、スペイン紙『マルカ』やイギリスメディア『BBC』などが伝えている。今夏に行われたFIFA女子ワールドカップオーストラリア＆ニュージランド2023で初優勝を成し遂げたスペイン女子代表。しかし、その後の大会表彰式の最中にRFEFのルビアレス会長が選手たちを祝福していたなか、エルモソに対してはハグ