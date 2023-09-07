マリナーズのフリオ・ロドリゲスが「NARUTO」デザインのすね当てを着用米大リーグ・マリナーズのフリオ・ロドリゲス外野手が、試合で着用している防具に隠された日本のアニメ愛が話題を呼んでいる。すね当ての裏側に描かれているのは、大ヒット作品「NARUTO」のデザイン。MLB公式のカルチャー専門アカウント「MLB Life」の公式X（旧ツイッター）は「フリオ・ロドリゲス（マリナーズ）のバッティング防具の内側にはナルトのデザ