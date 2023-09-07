6日には大谷を抜く45号を放っていた■ブレーブス ー カージナルス（日本時間7日・アトランタ）ブレーブスのマット・オルソン内野手が6日（日本時間7日）、敵地で行われたカージナルス戦に「4番・一塁」で先発出場し、3試合連発となる46号ソロを放った。6回先頭の第3打席で、右中間へのアーチをかけた。ナ・リーグの本塁打王争いでは2位のピート・アロンソ内野手（メッツ）との差を4本に広げ、両リーグでは大谷翔平投手（エンゼ