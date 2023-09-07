知人女性への強制性交の疑いで書類送検され、嫌疑不十分で不起訴処分となった西武・山川穂高（31）が、今オフに国内FA権を取得できることになった。巨人vs阪神の“金満”抗争に…今オフFA目玉の日本ハム・加藤貴之を巡り「場外乱闘」待ったなし不祥事の処分として「公式試合の無期限出場停止」が球団から発表されており、今後の見通しについて西武の渡辺GMは「出場しないのは一、二軍の公式戦。三軍戦はこれからの状況を見なが