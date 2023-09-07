韓国統一部が北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン委員長の娘、金主愛（キム・ジュエ）氏について「最近、表情が暗く儀典に苦しんでいる様子」と分析した。統一部関係者は５日、記者団に「昨年１１月から先月まで北朝鮮の公式メディアが報じた金主愛氏の計１６回の公開行動を観察した」とし、「（登場）最初は顔が明るかったが、最近の写真を見ると表情が暗く、儀典に苦しんでいる様子だ」と明らかにした。主愛氏が先月２７日、金委員