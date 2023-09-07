【AFP＝時事】女子テニスの四大大会（グランドスラム）で通算4勝を誇る大坂なおみ（Naomi Osaka）は6日、来年の全豪オープンテニス（Australian Open Tennis Tournament 2024）に合わせて復帰する計画を明かした。テニスから遠ざかっている中で、「私の中に火がついた」と話している。7月に娘のシャイ（Shai）ちゃんを出産した大坂は、昨年9月に東京で行われた東レ・パンパシフィック・オープン（Toray Pan Pacific Open 2022）