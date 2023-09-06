¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¾¦Àï¤Ë¸þ¤±´á¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¤¬¾¦ÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡Ø¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ª¤â¤Á¤ã¸«ËÜ»Ô2023¡Ù¤¬¡¢6Æü¡¢7Æü¤ËÅìµþ¡¦ÂæÅì¶è¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡Ù¤ä¡Ø¿ÍÀ¸¥²¡¼¥à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄêÈÖ¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¡È¿Ê²½¡É¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢£¥·¥ê¡¼¥º½éÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤ë¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡Ù¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¿·µ¡Ç½1996Ç¯¤ÎÈ¯Çä³«»Ï°ÊÍè¡¢Á´À¤³¦¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×9100Ëü¸Ä°Ê¾å¡Ê¥á¡¼¥«¡¼È¯É½¡Ë¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡Ù¡£