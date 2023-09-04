TVer¤Ë¤Æ9·î3Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØNARUTO-¥Ê¥ë¥È-¡Ù¤ÎÌµÎÁÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤·¤¿¡£¡ØNARUTO¡Ù¤Ï´ßËÜÀÆ»Ë»á¤¬1999Ç¯¤«¤é2014Ç¯¤Þ¤Ç½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥È¥ëÌ¡²è¡£Ç¦¼Ô³Ø¹»¤ÎÌäÂê»ù¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö²Ð±Æ¡×¤ÎÌ¾¤ò·Ñ¤°Î¤°ìÈÖ¤ÎÇ¦¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¤¦¤º¤Þ¤­¥Ê¥ë¥È¤ò¼ç¿Í¸ø¤ËÈà¤Î³Ø±àÀ¸³è¤ä¡¢Æ±µéÀ¸¤È¤Î¤¦¤Á¤Ï¥µ¥¹¥±¡¢½ÕÌî¥µ¥¯¥é¤È¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯À®Ä¹¤Ê¤É¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯8·î¤Ë¤Ï¤¦¤º¤Þ¤­¥Ê¥ë¥È¤ÎÂ©»Ò¡¦¤¦¤º¤Þ¤­¥Ü¥ë¥È¤òÉÁ