¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎµëÎÁ¤¬°Â¤¤¡×ÌäÂê¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë20Âå¤Î¼ã¼Ô¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ê»£±Æ¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤ÇÆüËÜ³Ø¤òÀì¹¶¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ÇÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¡ÖÅÁÀâ¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡×¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¤Ï¤»¤¿¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¢¥È¥­¥ó¥½¥ó»á¡£Âà¿¦¸å¤âÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¸¦µæ¤òÂ³¤±¡¢ÆüËÜ¤òµß¤¦¿ô¡¹¤ÎÄó¸À¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤¿Èà¤Î¿·´©¡ØµëÎÁ¤Î¾å¤²Êý¡½¡½ÆüËÜ¿Í¤ß¤ó¤Ê¤ÇË­¤«¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤¬¾å°´¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤¤¤Þ¤ÎÆüËÜ¤ÎµëÎÁ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¤Þ¤¸¤á¤µ¤äÇ½ÎÏ¤Ë¤Õ¤µ¤ï