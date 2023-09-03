9月3日は関係団体が定める「秋の睡眠の日」。経済協力開発機構（OECD）の調査によると、日本は先進国の中で、睡眠時間が最も少ない。来年度から睡眠時間を増やす厚生労働省の計画も始まる。日中「ちょっと眠い」はアウト南アフリカの睡眠時間は９時間OECDによる2021年版の調査では、日本人の平均睡眠時間は7時間22分で、33カ国の中で最も短かった。寝床にいる時間と実際に寝ていた時間が区別されていない点には注意が必要
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