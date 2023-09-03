和歌山県警本部3日午前10時50分ごろ、和歌山県日高川町高津尾の日高川で「男性2人が溺れた」と119番があった。県警や消防によると、川遊びに来ていたグループの男性（46）が心肺停止状態で搬送され、20代のベトナム人男性が意識不明の重体。2人は職場の同僚4人と訪れ、午前10時ごろから川遊びをしていた。途中で深みにはまり流されたとみられ、数十メートル下流で同僚らが引き上げた。
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