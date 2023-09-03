元阪神の藪恵壹氏が２日、フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」に出演し、現役時代の“米騒動”について語った。巨人、阪神それぞれのＯＢが出演し、トークでＧＴ戦を繰り広げた。それぞれの球団の待遇面などを語る中で藪氏は「暗黒時代」について語った。藪氏は１９９４年から２００４年までの１１年間、阪神に所属していたが、その中で最下位が６回という厳しい時代を経験していた。藪氏は「暗黒時代はですね、コストカッ
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