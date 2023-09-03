バスケットボールＷ杯でパリ五輪出場を決めた男子日本代表。列島が熱狂と歓喜に包まれるなか、２人の“バスケ妻”に注目が集まっている。今年３月に世界一となった野球ＷＢＣで、侍ジャパンの妻たちが連日ネットニュースで報じられたことは記憶に新しい。ヤクルト・高橋奎二の妻で元ＡＫＢ４８の板野友美、西武・源田壮亮の妻で元乃木坂４６の衛藤美彩をはじめ、パドレス・ダルビッシュ有の妻・山本聖子や、楽天・松井裕樹の妻