第1子の出産を発表した女優の土屋太鳳（28）が1日、Instagramを更新。「赤ちゃんのとき以来と言っていいくらい家にいる時間が長いのですが……」と自身の近況について明かした。【映像】出産後も披露していた土屋太鳳のオフショット（別カット）8月29日の更新で「人生は初めてのことだらけだし、初めてのことを経験するということが生きる喜びの一つでもあると思います」とつづり、出産後の心境を報告していた。今回の更新で