第1子の出産を発表した女優の土屋太鳳（28）が1日、Instagramを更新。「赤ちゃんのとき以来と言っていいくらい家にいる時間が長いのですが……」と自身の近況について明かした。【映像】出産後も披露していた土屋太鳳のオフショット（別カット）8月29日の更新で「人生は初めてのことだらけだし、初めてのことを経験するということが生きる喜びの一つでもあると思います」とつづり、出産後の心境を報告していた。今回の更新で
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 殴られ顔骨折 俳優の苦しい胸中
- 2. 「ご存じですか」迷惑電話に対策
- 3. 中国の水産業者 デマで危機か
- 4. 「駆逐する」アメザリ潰す子ども
- 5. 高級車4台持ち 自動車保険に悲鳴
- 6. 有吉弘行 妻との結婚生活に言及
- 7. 慶応プリンス 怒りの真っ黒投稿
- 8. ガリチュウ福島 柔術で世界一に
- 9. アイク 山口達也氏と「同罪」か
- 10. ネッシー? 衝撃の新写真が公開
- 1. 「ご存じですか」迷惑電話に対策
- 2. 「駆逐する」アメザリ潰す子ども
- 3. ひろゆき氏「X」での収益を報告
- 4. 私が産んでます 斬新ポップ話題
- 5. サップと靴が浮いている 溺水か
- 6. VIVANT効果 活気溢れる日本の町
- 7. 道路脇に車が衝突 90歳女性死亡
- 8. 旧統一教会へ解散命令 政府検討
- 9. 中国人の「爆買い」はもうない?
- 10. 「乱交集団」に参加 少女の動機
- 1. 「年齢差別酷すぎる」日本の実態
- 2. 牛を真っ二つ…害獣OSO18の最期
- 3. 国連で働く日本人職員、過去最多の９６…
- 4. 立ちんぼが感じる「優越感」心理
- 5. 自民、国民民主党に連立協議の打診検討…
- 6. DJ SODAに「反日当たり屋」発言
- 7. 国民民主の代表選 玉木氏が制す
- 8. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰…
- 9. 高松市議が職員に「虚偽報告の場合は処…
- 10. ムルアカさん、機中で急死＝維新・鈴木…
- 1. 中国の水産業者 デマで危機か
- 2. ネッシー? 衝撃の新写真が公開
- 3. 楽器の演奏、脳の老化防止に繋がる 高…
- 4. NASA 火星の生命死なせたか?
- 5. ヘンリー王子が男児で皇太子失望
- 6. 人間のような歯の魚に驚愕 比
- 7. ジミー・バフェット氏死去 米
- 8. 北朝鮮レストラン 厳しい内情
- 9. プリゴジン氏の死 露20%が復讐
- 10. 「もう遅い」最低出生率の韓国
- 1. 犬の一生に平均388万円 大小で差
- 2. 肥満が痩せ型より寿命長い理由
- 3. マイナで「高額療養費」申請不要
- 4. 33歳で首吊り 教員が伝えたい事
- 5. 老後に快適に暮らせる「間取り」
- 6. 新幹線のワゴン販売 終了のワケ
- 7. CMにジャニ起用 大企業が懸念
- 8. Amazon 日用品が最大40%オフに
- 9. 損保社長 BIGとの取引再開を促す
- 10. ビッグモーター 計4店舗を統廃合
- 1. スマホ決済の満足度 Suicaが首位
- 2. 辞めたけど良い会社 1位は?
- 3. 南極 ペンギンの雛が数千羽死亡
- 4. 「160センチの男性」が“身長コンプレ…
- 5. Amazonでビールが最大16%オフに
- 6. 「X」生体情報や職歴を収集へ?
- 7. 20代の非正規雇用 理想の年収は?
- 8. ロボ界のトップガン? 飛行機操縦
- 9. ネットと伝書鳩どっちが速いのか
- 10. Google Play PointsをGoogle ストアの…
- 1. 慶応プリンス 怒りの真っ黒投稿
- 2. 世陸やり投げ 日本勢に嫌がらせ?
- 3. バスケW杯 トム監督の選手への喝
- 4. バスケW杯 ホーキンソン称える声
- 5. スラダン作者に感謝書き込み殺到
- 6. 韓国9頭身チア 水着でファン悩殺
- 7. バスケ日本 テレ朝実況に賛否
- 8. パリ五輪確定 八村塁の出場は?
- 9. 「最悪のFA」エ軍358億円選手
- 10. バスケW杯で日本勝利 パリ五輪へ
- 1. 殴られ顔骨折 俳優の苦しい胸中
- 2. 高級車4台持ち 自動車保険に悲鳴
- 3. 有吉弘行 妻との結婚生活に言及
- 4. ガリチュウ福島 柔術で世界一に
- 5. アイク 山口達也氏と「同罪」か
- 6. 東出昌大ら乗車のバスが事故に
- 7. 田中卓志 新居巡り有吉から説教
- 8. ジャンポケ斉藤 ラジオを降板
- 9. 東山紀之 特別チーム会見に言及
- 10. 「あざとすぎるモデル」実名告白
- 1. 自称・気配り夫踏む妻の「地雷」
- 2. 婚活女性が医師と結婚するには
- 3. 身長180cm超 驚きの30代有名人
- 4. 反則級に使えるダイソー感動商品
- 5. 結婚式打ち合わせ直後に衝撃告白
- 6. 彼氏とのレス解消 意外な出来事
- 7. 実家で妻をイジる夫に義姉大激怒
- 8. 「モテるのも納得」女子の特徴
- 9. 損なし 3COINSの計量できるマグ
- 10. 男性が女友達にドキッとした瞬間