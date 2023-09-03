◆バスケットボール男子▽Ｗ杯（日本、フィリピン、インドネシア）２日に行われ試合で、１７〜３１位を決める順位決定リーグの全日程が終了した。世界ランキング３６位の日本は３勝２敗（得失点差−１０）の１９位でアジア最上位となり、２４年パリ五輪出場権を獲得した。開幕前に、五輪切符争いでライバル視されていた世界ランキング２７位の中国は１勝４敗（得失点差−９４）で２９位、同４０位のフィリピンは１勝４敗（得