アニメ映画『ONE PIECE FILM RED』の登場キャラ・ウタの誕生日を祝う『ウタ誕生祭2023』が、今年も10月1日に東京・丸の内TOEIで開催されることが決定した。昨年に引き続きウタ役の名塚佳織、そしてウタを育てたエレジアの元国王ゴードン役の津田健次郎が登壇し、物語の中心となるウタとゴードンを演じた2人のみが登壇するイベントは今回が初となる。【動画】ウタの歌声も！公開された『ONE PIECE FILM RED』新たな予告映像イベ