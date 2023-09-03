バスケットボール男子W杯順位決定リーグО組で、日本（世界ランキング36位）が2日、カボベルデ（同64位）を相手に前半から河村勇輝（22＝横浜BC）と富永啓生（22＝ネブラスカ大）の“22歳コンビ”が躍動。渡辺雄太（28＝サンズ）、ジョシュ・ホーキンソン（28=SR渋谷）がフル出場して80ー71で勝利。史上初のW杯3勝目を挙げ、自力では76年のモントリオール五輪以来、48年ぶりとなるパリ五輪出場切符を獲得した。一夜明けた3日、