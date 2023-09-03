令和仮面ライダー第5作『仮面ライダーガッチャード』（毎週日曜 前9：00、テレビ朝日系）の第1話「ガッチャ！ホッパー1！」が3日に放送された。【動画】【仮面ライダーガッチャード】第1話「ガッチャ！ホッパー1！」予告“自分だけの何か=ガッチャ”を探し求める、ごく普通の高校生の一ノ瀬宝太郎（本島純政）。ホッパー1と出会い、クラスメイトで錬金術師の九堂りんね（松本麗世）と共にケミーの封印が解かれるのを目撃。ケミ