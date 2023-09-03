鎌田大地が加入したラツィオ。昨季はセリエA2位と躍進したが、今季は開幕2連敗と不安なスタートを切った。そうしたなか、3日に行われた第3節で昨季の王者ナポリと対戦すると後半7分に鎌田が値千金の決勝ゴールを決めた。ゴール前でパスを受けると見事な左足のシュートでゴールを奪取！2-1で競り勝ったラツィオはようやく今季初白星を手にしている。『Tuttosport』によれば、マウリツィオ・サッリ監督は、試合後にこう述べていたそ