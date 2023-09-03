埼玉県の朝霞市民まつり実行委員会（事務局・同市地域づくり支援課）は、8月の市民まつりで中止になっていた花火打ち上げを、やり直す方針を決めた。打ち上げ候補日は11月4日だが、調整中でずれる可能性もあるという。【写真】びわ湖大花火大会、会場周辺に4メートルの目隠しフェンス実行委は8月5日午後7時15分から、花火1万発を市役所近くの国有地（キャンプ朝霞跡地）で打ち上げる計画で、1100万円で秩父市の花火業者と契約