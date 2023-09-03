バスケットボールワールドカップで日本に敗れたアフリカのカーボベルデでは、両国の健闘を称えるとともに、パリ五輪出場を決めた日本に対し、エールが送られました。【映像】五輪決定にエールを送るカーボベルデ市民たち西アフリカの島国、カーボベルデはバスケットボールワールドカップの参加国史上、最も人口が少ない国です。2日、カーボベルデの首都プライアにあるカフェでは、パリオリンピック出場を懸けた日本戦を市民