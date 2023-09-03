全国47都道府県の名産を、かわいく表現したイラストがX（ツイッター）上で話題になっている。一体どんなイラストなのか、早速ご覧いただこう。こちらは2023年8月29日、Xユーザーのなみそ（＠omochi_nam01）さんが投稿した画像。日本地図内の各都道府県には、その土地の名産品をアピールしたり、そのものになりきった「ご当地ネコ」が描かれている。北海道ではじゃかいもを抱えた猫、沖縄ではシーサーに扮した猫と北から南に至るま