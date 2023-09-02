Image: Shutterstock 気候変動による絶滅の危機…。昨年、南極の氷が例年より早く倒壊し、「壊滅的な繁殖の失敗」によって数千羽のペンギンの雛が死んでしまったようです。先日「Communications Earth & Environment」誌に掲載された英国南極地域観測所の研究チームによる論文によると、2022年に南極の5つのコウテイペンギンのコロニーのうち、4つのコロニーの雛が死亡した可能性が非常