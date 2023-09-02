Image: Koshiro K / Shutterstock.com 「急いては事を仕損じる」…かも。イーロン・マスク氏は、X（旧Twitter）を中国発SNSのWeChatのような 「万能アプリ」にすべく着々と変革をすすめています。しかし、どうもXは怪しげなデータ収集（？）にまで乗り出している様子。今週、同社はプライバシーポリシーを改定し、「生体認証情報」と「求人応募および推薦」に関する規定を盛り込みました。
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