【AFP＝時事】オーストラリア人のリネーさん（35）は、フェイスブック（Facebook）の非公開マッチンググループに入っている。健康で冒険心と「子どもの心」を持つダンサーだと自己紹介しているが、最大のアピールポイントは「ワクチン未接種」であることだ。新型コロナウイルスのパンデミック（世界的な大流行）は収束しつつある。しかし、新型コロナワクチンでDNAが変異したり、不妊になったりするという科学的に否定されている